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Религиозный ведущий назвал смертоносный ураган ложью и «отвлекающим маневром»

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Крис Макдоналд

Религиозный ведущий интернет-шоу The McFiles Крис Макдоналд (Chris McDonald) заявил, что ураган «Дориан» является «ложной угрозой», созданной противниками президента США Дональда Трампа для отвлечения внимания от других тем. Видеозапись опубликовал проект Right Wing Watch.

По словам Макдоналда, появление сильного урагана в такой момент не является случайностью, а сделано специально, чтобы отвлечь людей от разбирательства Минюста США в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

«Когда возникают подобные события, тут вдруг — опа! — и у нас у порога ураган чуть ли не шестой категории», — сказал Макдоналд. Официально «Дориану» была присвоена пятая, максимальная категория.

Ведущий подчеркнул, что «не нужно быть гением, чтобы понять — это отвлекающий маневр, это ложная угроза». С ним согласился гость передачи Марк Тейлор (Mark Taylor).

Макдоналд является сторонником Трампа и очень религиозным человеком. В выпусках своей передачи он критикует противников президента и выступает за консервативные ценности.

Ураган «Дориан» уже прошелся по территории Багамских островов. По предварительным данным, погибли 20 человек. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида уже объявили эвакуацию более миллиона человек из-за угрозы удара стихии.

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