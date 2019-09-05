Женщина сходила в салон, лишилась ногтя и пережила самую страшную боль в жизни

Женщина потеряла ноготь после похода на маникюр и рассказала о страшной боли. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя Тони Литтл из города Файф, Шотландия, лишилась ногтя после того, как неудачно села на руку. В салоне ей нарастили длинные акриловые ногти, и, как выяснилось в результате инцидента, во время процедуры использовали слишком крепкий клей.

«Мой ноготь целиком отделился от пальца. Это было ужасно. Я сама больше никогда не пойду на наращивание, и другим этого не рекомендую. У меня двое детей, и я бы лучше еще раз пережила роды. Это было больнее всего, что мне когда-либо приходилось пережить. По шкале боли это 10 из 10», — поделилась ощущениями Литтл.

В больнице женщине сказали, что ее ноготь может никогда больше не отрасти. Однако через некоторое время он все же отрос. По словам пострадавшей, новый ноготь очень слабый и хрупкий, а процесс отращивания оказался очень болезненным.

В июне студентка из Великобритании получила сильный ожог головы и проплешины после очередного похода в парикмахерскую. 19-летняя Жасмин Скофилд пришла в салон красоты, чтобы подкрасить отросшие корни волос. По словам девушки, мастер нанесла краску и отошла на полтора часа, предупредив, что болезненное жжение во время процедуры — это нормально.

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