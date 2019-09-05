Протестующие Гонконга захотели для Китая судьбу СССР

Китай должен повторить судьбу Советского Союза. Об этом заявил один из гонконгских протестующих в разговоре с «Лентой.ру».

«Китай несет тиранию, а мы хотим демократию! Мы выступаем и против коммунистов, и против всех остальных! Мы понимаем, что прямо сейчас мечта о независимости несбыточна. Но в 1989 году в СССР тоже никто не мог ничего предугадать! Конечно, мы вдохновляемся этой историей», — пояснил 40-летний протестующий по имени Майкл.

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По его словам, вся его семья поддерживает требования манифестантов, но для умиротворения гонконгцев руководитель города Кэрри Лам должна не только отозвать скандальный законопроект об экстрадиции (это уже сделано — прим. «Ленты.ру»), но и удовлетворить четыре других требования.

4 сентября Лам отозвала законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать гонконгцев властям Тайваня, Макао и КНР. Она подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона. «Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться или признать, что насилие является решением наших проблем», — добавила Лам.

Полная версия интервью доступна на сайте «Ленты.ру».

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