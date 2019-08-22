В Гонконге школьники перехватили протест и вспомнили Прибалтику

Несколько сотен школьников потребовали отставки главы Гонконга Кэрри Лам. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что собравшиеся старшеклассники в черной одежде также кричали лозунг «Свободу Гонконгу». После этого они разделились на группы для обсуждения дальнейших планов.

По информации «Интерфакс», 23 августа протестующие планируют попробовать составить живые цепочки на улицах города в память об акции «Балтийский путь», которую в 1989 году устроили жители советских республик Эстонии, Латвии и Литвы. Тогда они образовали цепь из людей больше 600 километров в память о заключении пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году, по которому они оказались в составе СССР.

14 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом, после чего предложил личную встречу председателю КНР.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru