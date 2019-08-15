Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг

Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин может гуманно решить проблему Гонконга и предложил ему встречу. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет НИКАКИХ сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это. Личная встреча?» — написал лидер США.

Материалы по теме Коммунизм не пройдет Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!