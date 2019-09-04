Бунтующий Гонконг победил власти Китая

Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что спорный законопроект об экстрадиции полностью отозван. Об этом сообщает South China Morning Post.

Она также подчеркнула, что теперь самым главным приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечение верховенства закона. «Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться или признать, что насилие является решением наших проблем», — подчеркнула Лам. Она также предложила решать конфликты с помощью переговоров и вместе искать решения острых проблем.

Материалы по теме Коммунизм не пройдет Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег

В августе сообщалось, что сотрудники китайских правоохранительных органов тренируются обращению с «ужасающими гигантскими вилами», которые могут поражать людей током. Тренировки проходят в спортивном центре в Шэньчжэне неподалеку от границы с Гонконгом.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Массовые акции начались в июне в ответ на планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от реализации этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Лам с поста главы администрации региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru