Норвегии предсказали нефтяной бум из-за гигантского месторождения

Норвегию ожидает сильнейший за 40 лет бум в добыче нефти в 2020 году в связи с началом разработки гигантского месторождения Johan Sverdrup в Северном море. Об этом пишет Bloomberg.

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Johan Sverdrup открыли в 2010 году. Оно входит в пятерку крупнейших морских месторождений, когда-либо выявленных в Северном море. Его запасы оцениваются в 2,7 миллиарда баррелей, сообщает S&P Global.

Добытое на месторождении сырье начнут грузить на танкеры уже в октябре этого года. Благодаря Johan Sverdrup добыча нефти в Норвегии взлетит до самого высокого с 1980-х годов уровня, пишет агентство.

Разработка следующего по величине после Johan Sverdrup месторождения нефти в Северном море — Martin Linge — запланирована на 2020 год.

Между тем аналитики утверждают, что бум в добыче нефти в Норвегии не продлится долго, поскольку запасы сырья на старых месторождениях, которые разрабатываются еще с 1970-х годов, истощаются.

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