Умер создатель «Разорванного кольца»

Скульптор-монументалист Константин Симун скончался в возрасте 85 лет. Об этом в четверг, 5 сентября, «Фонтанке» сообщила директор Музея современного искусства имени Дягилева Татьяна Юрьева.

Симун умер в США, куда эмигрировал в 1988 году. Причина смерти не уточняется.

Главной работой Константина Симуна стал мемориал «Разорванное кольцо», установленный на западном берегу Ладожского озера в 1966 году. Сооружение входит в «Зеленый пояс Славы», комплекс мемориалов, расположенных на линии фронта времен Второй мировой войны в Ленинградской области. Работа Симуна представляет белую арку, разорванную в центре, и символизирует кольцо блокады Ленинграда и «Дорогу жизни».

Фото опубликовано @letnettt

Симун также был участником художественной группы «Одиннадцати». Он был единственным скульптором в этом объединении, существовавшем в Ленинграде с 1972-го по 1976 год.