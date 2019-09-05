В репортаже про тайную базу спецназа США у границ России нашли странности

В расследовании эстонского телеканала о тайной базе спецназа США в стране есть ряд странностей. На это в своем Telegram-канале обратило внимание RT.

В частности, российские журналисты усомнились в том, что их эстонские коллеги нашли на открытом сайте информацию про финансирование секретного объекта, обнаружили базу, сумели не только снять ее фасад, но и записать комментарий американского полковника.

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«Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном», — предположили в RT.

4 сентября в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении сообщили, что на территории Эстонии с 2014 года действует секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США. Полковник Армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер заявил приехавшим на объект журналистам, что спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте, то есть подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе.

Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно. С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России — в Польше и Прибалтике были размещены дополнительные батальоны. В 2018 году НАТО усилила свою группировку в Литве.

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