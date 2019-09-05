Летчик раскрыл преимущества Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» поделился впечатлениями об истребителе Су-57.

По словам Богдана, большинство характеристик Су-57 схожи с Су-35. Несмотря на это, на сверхзвуковой скорости новому истребителю нет равных. Отдельно подчеркивается, что самолет хорошо делает управляемый штопор, быстро вращается и останавливается.

«Он великолепно разгоняется и идет на каких-то стратосферных высотах на больших скоростях, — сказал Богдан. — Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо».

Серийное производство Су-57 началось в июле 2019 года. «Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года», — заявили тогда в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Также президент России Владимир Путин анонсировал закупку для Воздушно-космических сил России 76 единиц Су-57 в период до 2028 года.

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