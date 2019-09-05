Госсайты захотели перевести на единый стандарт

В семи российских регионах в рамках проекта «Госвеб» запустили пилотные программы по переводу сайтов государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений на единые стандарты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.

В пилот пошли Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Белгородская область, Курганская область, Калмыкия, Удмуртия и Алтайский край. Это соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках проекта «Госвеб» власти хотят создать экосистему информационных и сервисных ресурсов с едиными требованиями к дизайну, контенту, редакционной политике.

Это относится, например, к школам и больницам, которые по закону должны иметь свой сайт. Для развития «Госвеба» собираются привлечь новых сотрудников, сообщили в Минкомсвязи.

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