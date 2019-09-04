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Россияне испугались роботов

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Россияне могли бы передать роботам часть домашних забот, однако не готовы доверить им принятие важных решений. Об сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Передать часть домашних дел роботу готовы 66 процентов респондентов, 62 процента доверили бы ему доставку товаров и покупок из магазина. Чуть больше половины опрошенных приняли бы юрпомощь от робота.

Около 44 процентов россиян готовы на помощь робота в работе, поговорили бы с машиной 38 процентов. Принятие решений о выдаче кредита на робота готовы возложить только 35 процентов.

Негативно россияне отнеслись к вероятности воспитания роботом детей в детских садах — такая идея не понравилась 85 процентам россиян. Также они не оценили идею проведения роботами хирургических операций — против этого высказались 79 процентов. Не поддержали идею ухода роботами за пожилыми родителями 75 процентов респондентов, против управления роботом автомобилем высказались 73 процента.

Согласно докладу, результаты исследования говорят о неготовностью россиян взаимодействовать с роботами, принимающими самостоятельные решения. Между тем внедрение в России цифровых технологий является целью нацпроекта «Цифровая экономика».

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