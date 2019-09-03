В России появилась мгновенная выдача выписок из реестра недвижимости

В России заработал сервис spv.kadastr.ru по оперативной выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Он запущен Федеральной кадастровой палатой и соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика», пишет ТАСС.

Согласно законодательству, выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. «Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут», — сообщили в пресс-службе палаты.

Сервис позволяет получать информацию об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах, зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Выписки, полученные онлайн, заверяются квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. Сейчас сервис работает в пилотном режиме в 51 из 85 регионов России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!