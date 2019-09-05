SberCloud внедрил «Монитор мэра» на Дальнем Востоке

Первая облачная индустриальная IoT система управления муниципальными службами, реализована в Петропавловске-Камчатском. Компания SberCloud («Облачные технологии») представила на Восточном экономическом форуме «Монитор мэра» — инновационное решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Владивостока.

В течение суток система собирает в Петропавловске-Камчатском до 200 тысяч записей о состоянии и выполненных операциях по отслеживанию работы городской техники. Разработчики системы утверждают, что «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40 процентов затрат на топливо, в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города и до 10 раз сократить возникновение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного выполнения регламентных работ. Специальные «блоки погоды» позволяют быстро задавать и менять сценарии уборки, например, во время внезапных и сильных снегопадов, характерных для региона.

«Монитор мэра» также имеет встроенные подсистемы управления инженерным процессом: от этапа разворачивания и оснащения техники до сопровождения всех необходимых технологических операций в течение жизненного цикла уборочной техники. На информационном портале системы в режиме реального времени отображается работа техники и всех средств механизации — скорость движения, пробег и загруженность, работа оборудования. На основе полученных данных формируются графики, диаграммы и аналитические отчеты о выполнении заданий. В качестве дополнительного средства контроля выполнения работ к «Монитору мэра» подключен модуль, фиксирующий обращения граждан по качеству уборки.

«Монитор мэра» также позволяет включать в систему дополнительные элементы, такие как камеры городского наблюдения, инструменты контроля расхода горюче-смазочных материалов, датчики объема и веса вывозимого мусора и другие решения индустриального IoT.

«"Монитор мэра" не требует капитальных затрат для создания дорогостоящей региональной ИТ-инфраструктуры, так как работает в облаке SberCloud и может быть развернуто в любом субъекте Федерации, — говорит генеральный директор компании SberCloud Александр Сорокоумов. — Мы считаем, что система поможет реализации в Камчатском Крае и других регионах России таких национальных проектов, как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика", улучшит работу муниципальных служб, что в конечном счете повысит качество жизни людей».

Петропавловск-Камчатский — город с особыми метеорологическими условиями. Уровень осадков, выпадающих в зимний период, значительно превышает среднероссийский, и неубранный вовремя снег может привести к коллапсу городской инфраструктуры: блокировке работы транспорта и машин экстренных служб, как следствие - остановке предприятий. В таких климатических условиях резко возрастает значимость коммунальных служб и их ответственность за скорость и качество выполняемых работ.