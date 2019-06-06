SberCloud и NVIDIA создадут искусственный интеллект

Компания SberCloud, облачный провайдер группы Сбербанк, и NVIDIA, мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений и разработчик AI-платформы, подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) исполнительным вице-президентом Сбербанка Давидом Рафаловским и вице-президентом NVIDIA в регионе Европа, Ближний Восток и Индия Яппом Зюйдервельдом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В соответствии с соглашением, SberCloud создает AI Cloud — инновационный продукт, построенный на системах NVIDIA DGX-2 — вычислительных комплексах, созданных специально для решения задач искусственного интеллекта. NVIDIA DGX-2 — первая в мире двух петафлопсная система на базе графических процессоров, оснащенная всем необходимым программным обеспечением для ускорения новых типов моделей искусственного интеллекта.

«Партнерство с таким глобальным лидером в сфере высокопроизводительных вычислений и передовых решений в области искусственного интеллекта, как NVIDIA, на платформе SberCloud поможет компаниям и научному сообществу в России получить очень мощные AI инструменты. Мы верим, что это значительно продвинет рынок в AI направлении», — прокомментировал факт подписания Рафаловский.

AI Cloud станет первым продуктом компании SberCloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта. Партнерство SberCloud и NVIDIA позволит сделать услугу Data Science As a Service доступной, как для крупнейших российских корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также научных и образовательных учреждений.

В программу сотрудничества между SberCloud и NVIDIA войдет разработка масштабируемой стратегии внедрения AI в экосистему Сбербанка, проведение совместных образовательных мероприятий и технологическое сотрудничество между группами исследователей в области искусственного интеллекта.