Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу

Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Александр будет отвечать за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», — цитирует издание представителя «Атона».

В мае прошлого года подчиненный Кудрина Алекс Фэк написал критический отчет о политике «Газпрома». В нем рассказывалось, что главными выгодоприобретателями крупных проектов газового холдинга, связанных со строительством газопроводов «Сила Сибири» (в Китай), «Северный поток-2» и «Турецкий поток» (оба — в Европу), являются не акционеры, а подрядчики, в том числе компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и Геннадия Тимченко «Стройтранснефтегаз».

После этого Фэк сообщил о своем увольнении, вместе с ним Sberbank CIB покинул и Кудрин. Последний был признан лучшим финансовым аналитиком России по версии журнала Institutional Investor.

Глава Сбербанка Герман Греф называл отчет Фэка непрофессиональным, больше подходящим для основанного на предположениях журналистского материала (прежде Фэк работал журналистом). Также сообщалось, что Греф извинился за отчет перед Тимченко.

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