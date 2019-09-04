Платформа наружной рекламы BookingBoard начнет работу в SberCloud

Компания SberCloud (ООО «Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и платформа наружной рекламы BookingBoard заключили соглашение о миграции маркетплейса и сервисов BookingBoard в облачную ИТ-инфраструктуру SberCloud. Соответствующий документ был подписан на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

В соответствии с соглашением, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тысяч рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.

«Миграция в облако SberCloud — логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты, — отметил генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов. — В рамках развития нашего партнерства с BookingBoard мы планируем расширить спектр предоставляемых облачных услуг и будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS – сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

Виртуальный ЦОД компании SberCloud — облачное IaaS решение, обеспечивающее высокий уровень защиты данных и быструю масштабируемость бизнеса. SberCloud не только предоставит вычислительные мощности, но и будет осуществлять поддержку и администрирование ИТ-ресурсов, необходимых для работы платформы.

Миграция в облако упростит администрирование услуг по формированию рекламных кампаний, таргетированному подбору поверхностей и других клиентских сервисов BookingBoard.

Использование облака SberCloud позволит снизить затраты платформы на содержание и развитие собственной ИТ-инфраструктуры, уменьшить время тестирования и разворачивания новых сервисов и бизнес-инструментов, таких как автоматизация закупки рекламного инвентаря, контроль за исполнением контрактов, использование измерителей эффективности рекламных кампаний.

«Уверен, партнерство BookingBoard и SberCloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг», — заявил генеральный директор BookingBoard Валентин Тихонюк.

