«Роснано» задумало избавиться от доли в Tesla

Возглавляемая Анатолием Чубайсом госкорпорация «Роснано» может продать свою долю в компании-производителе электромобилей Tesla. Решение будет принято в течение полугода, заявил РИА Новости старший управляющий директор «Роснано» по инвестиционной деятельности Сергей Вахтеров в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Tesla приобрела подразделение американской энергетической компании Maxwell Technologies, которое занимается суперконденсаторами. Они позволят производителю электрокаров снять основную нагрузку с аккумуляторов при запуске, что увеличит период работы автомобиля. В результате этой сделки «Роснано» оказалось миноритарием Tesla (акционером с неконтролирующим пакетом акций).

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Вахтеров отметил, что сделка с Tesla еще до конца не закрыта, поскольку идет процесс конвертации (замены) акций. В зависимости от условий, на которых будет закончена конвертация, «Роснано» примет решение о своем дальнейшем присутствии в капитале Tesla. Вполне возможна продажа ее акций.

В феврале Tesla договорилась о покупке Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменены на акции Tesla. В результате «Роснано» стало ее миноритарием. В 2011 году «Роснано» инвестировало в компанию Nesscap (Maxwell приобрела фирму в 2017 году), госкорпорация тогда вошла в число акционеров Maxwell. Ее доля в Maxwell составляла на тот момент менее 0,2 процента. В октябре 2018 года «Роснано» продало часть пакета на открытом рынке. На данный момент у него осталось 7 тысяч акций Maxwell.

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