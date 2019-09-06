Опровергнут миф о вреде соли

Высокое потребление натрия лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности, сообщает Европейское общество кардиологов.

«Наши результаты по соли [хлориду натрия] полностью соответствуют большинству крупных исследований, посвященных изучению связи между потреблением натрия и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и не подтверждают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно», — сказал профессор Салим Юсуф из Университета Макмастерa (Канада).

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По его словам, только чрезмерное употребление соли (более шести граммов в день) оказывает неблагоприятное воздействие.

В августе ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института (Иран) показали, что регулярное употребление в пищу несоленых орехов связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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