Новые ядерные бомбы США оказались дефектными

Выпуск термоядерной бомбы В61 12-го поколения в США решено отложить на полтора года. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Кроме того, переносятся сроки выпуска боеголовок W88.

По словам собеседника издания, боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили дефекты — компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными. Заместитель главы NNSA Чарльз Вердон отметил, что сроки задержки, возможно, удастся сократить, поскольку ведомство получило много предложений о замене необходимых деталей.

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Предполагается, что задержка выпуска авиабомбы повысит стоимость программы перевооружения на 7,6 миллиона долларов. Это может помешать реализации других проектов обновления ядерного арсенала.

В октябре 2018-го сообщалось, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое. Эксперты также отметили, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado.

B61-12 представляет собой глубокую модернизацию В61. Усовершенствованию подверглись корпус и система наведения. Мощность бомбы (около 80 килотонн) осталась прежней. Предполагалось, что новое оружие американские военные начнут получать с весны 2020 года

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!