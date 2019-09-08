Появились подробности обстрела российских журналистов и наблюдателей

Тувинский депутат Андриан Ооржак рассказал подробности обстрела автобуса с журналистами и наблюдателями на границе Республики Тыва и Красноярского края. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

По словам депутата, нападавших было несколько десятков — от 30 до 50 человек. Часть из них была в одежде дорожных рабочих, остальные — в форме силовиков. «Под видом дорожных рабочих и полиции вооруженные огнестрельным и холодным оружием боевики пытались проникнуть в салон, где находились наблюдатели и журналисты. Когда они отказались открыть дверь и развернули автобус, боевики произвели выстрелы по шинам», — сообщил Ооржак.

Он добавил, что, предположительно, среди злоумышленников был глава республиканской федерации конного спорта Таймир Сарыглар.

Об обстреле автобуса с журналистами и наблюдателями стало известно накануне, 7 сентября. Машина направлялась в парламент Тувы. «Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва», — сказал депутат Госдумы Сергей Натаров.

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