Россиянин умер на избирательном участке

На одном из избирательных участков в Целинном районе Курганской области умер 90-летний мужчина. Об этом сообщает местный портал «Область 45».

Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, в селе Луговское. По словам местных жителей, утром у пенсионера повысилось давление, но несмотря на это он решил пойти голосовать. Уже на избирательном участке мужчине стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

8 сентября в России — единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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