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Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

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Сергей Шойгу и Сергей Лавров

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию быть нормальной страной. Об этом сообщает RT в понедельник, 9 сентября.

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также указал на многомиллионные траты из госбюджета США на вмешательство в дела других стран, в частности, поддержку госпереворотов. Важно осознавать, что такое нормальность в понимании американских коллег, подчеркнул российский министр.

Шойгу, в свою очередь, признался, что ему сложно что-то добавить к сказанному. «Единственное, что хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — подчеркнул он.

7 сентября министр обороны США Марк Эспер поразмышлял о том, как было бы прекрасно, если бы РФ «могла вести себя как более нормальная страна», а также разделяла бы западные ценности. Он заявил, что Россия продвинется вперед, если начнет действовать в соответствии с установленными нормами и правилами.

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