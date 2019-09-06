США призвали Европу бороться с Китаем и Россией

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США усилят борьбу с Россией и Китаем и призывают Европу задуматься об этом. Его слова в пятницу, 6 сентября, приводит Reuters.

«Российская внешняя политика продолжает игнорировать международные нормы», — заявил глава Пентагона. Эспер при этом отметил риск «российского вторжения» в соседнюю страну и действия Москвы в Сирии. Он добавил, что Россия и Китай хотят разрушить международный порядок.

Эспер описал целый ряд проблем, связанных с Китаем, начиная от его экономической экспансии до кражи технологий. «Я хотел бы предостеречь моих друзей в Европе — это не проблема в какой-то далекой стране, которая вас не касается», — отметил министр. Он также усомнился в том, что, глядя на события в Гонконге, можно говорить о выполнении Пекином обещания соблюдать принцип «одна страна — две системы».

В начале сентября сообщалось, что Министерство обороны США приостановило 127 различных строительных программ ради того, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство ограждений на границе с Мексикой.

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