Россиянки надели папахи после заявления Хабиба о головном уборе «для мужчин»

Женщины устроили флешмоб в соцсети после слов чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху на Кавказе могут носить только мужчины, потому что у них есть честь. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Россиянки выкладывают в Facebook фотографии в папахах, некоторые делятся снимками, на которых они вместе с мужчинами одеты в национальный головной убор. Пользовательница Ирина Костерина предложила для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб. В комментариях женщины высмеяли Нурмагомедова за его высказывание и поддержали друг друга. «Ай мущщина такая!!!», «Мы, мужчинки, всегда носим папахи», — написали россиянки под фото Натальи Савельевой, которая запустила флешмоб.

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242. После победы он поблагодарил всех, кто надел папаху в поддержку бойца. Спортсмен отметил, что для того, чтобы носить ее, нужна честь. «Только настоящие мужчины носят папахи» — рассказал боец в интервью изданию «Просто про спорт».

Нурмагомедов одержал 28-ю победу за свою карьеру. Он во второй раз стал чемпионом в легкой весовой категории.

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