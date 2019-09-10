Нурмагомедову указали на ошибку в словах о недопустимости папах для женщин

Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову указали на ошибку в его словах о том, что папаху на Кавказе могут носить только мужчины. На неточность обратила внимание колумнистка «Кавказского узла» Наима Нефляшева.

Автор указывает, что традиции многих кавказских народов допускают возможность для женщин надеть папаху. По ее словам, чаще всего это возможно в развлекательных целях, например — в качестве «обрядового ряжения». Этнографы зафиксировали, что в Центральной Осетии и Дагестане и мужчины, и женщины прибегали к ритуальному переодеванию в одежду противоположного пола. По мнению эксперта Руслана Сефербекова, этот ритуал был реакцией на жесткую регламентацию гендерных ролей в традиционном горском обществе.

Кроме того, женщина могла надеть мужскую одежду, в том числе папаху, после гибели мужа, чтобы мстить убийцам. В редких случаях она могла стать абреком — горцем, ведущий партизанско-разбойничий образ жизни. Такое свидетельство записал историк Аслан Мирзоев, изучавший Кабарду. «То есть Хабиб-то не совсем прав. Для женщин на Кавказе папаха вполне возможна. И еще как!» — резюмировала Нефляшева.

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242. После победы он поблагодарил всех, кто надел папаху в поддержку бойца. Спортсмен отметил, что для того, чтобы носить ее, нужна честь. «Только настоящие мужчины носят папахи», — подчеркнул боец в интервью изданию «Просто про спорт».

После этого россиянки устроили флешмоб в Facebook — они выкладывают фотографии в папахах, некоторые делятся снимками, на которых они вместе с мужчинами одеты в национальный головной убор. В комментариях женщины высмеяли Нурмагомедова за его высказывание и поддержали друг друга.

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