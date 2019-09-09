Названо число жертв аномальной жары

Аномальная жара в июне и июле 2019 года во Франции привела к смерти 1435 человек, половина из них старше 75 лет. Однако уровень смертности оказался в 10 раз ниже, чем в 2003 году, из-за заранее принятых государством мер. Об этом сообщает BBC News.

По словам представителей министерства здравоохранения, в ходе первой волны жары во Франции с 24 июня по 7 июля в стране умерли 567 человек. Еще 868 человек скончались во время второй волны с 21 по 27 июля. Известно о десяти случаев смерти людей от жары во время работы.

Из-за высокой температуры воздуха во Франции закрывали школы и отменялись публичные мероприятия для уменьшения риска. Также непрерывно работали парки, были открыты плавательные бассейны и центры охлаждения воздуха в муниципальных зданиях.

Причиной аномальной жары 2019 года стала климатическая система из двух областей высокого давления, располагавшихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокировали собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возник шлейф горячего воздуха, тянувшийся из испанской и африканской пустынь. Результатом стали температурные рекорды и интенсивные грозы.

Ученые опасаются, что высокая температура станет причиной гибели сотен и тысяч людей. Специалисты напоминают, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев (во Франции 15 тысяч), а в прошлогоднее лето в Германии скончались как минимум тысяча человек.

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