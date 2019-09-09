Сафин оценил свой ночной комментарий финала US Open

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением относительно своей работы комментатором во время финала Открытого чемпионата США (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Его слова приводит Sport24.

39-летний Сафин отметил, что получил отзывы о своем репортаже, в которых «больше положительного, чем отрицательного». Он также признался, что в настоящий момент не планирует продолжать работу в этом амплуа. Сафин подчеркнул, что «пока публика не готова к таким комментариям».

«Друзья мемы про меня прислали. Все нужно делать с юмором. Теннис — живой вид спорта. Конечно, молодым легче было воспринимать мой комментарий, чем взрослым людям», — добавил он.

Трансляция финала US Open началась в воскресенье, 8 сентября, в 23:00 по московскому времени и длилась около пяти часов. В ходе репортажа Сафин неоднократно отвлекался от темы и использовал жаргонизмы. Комментарий бывшего спортсмена обрел популярность среди болельщиков и послужил источником множества цитат.

В решающем матче турнира Медведев уступил Надалю. Впервые за 14,5 года в финале US Open принял участие российский теннисист.

Сафин дважды становился победителем турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего в активе россиянина 15 титулов в одиночном разряде и два в парном.

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