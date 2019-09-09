Telegram впервые признал разработку своей криптовалюты

В интернете появилась доступная для скачивания тестовая версия блокчейн-сети TON, которую разрабатывает команда мессенджера Telegram. На сайте test.ton.org выложен исходный код сети, а также документация за подписью Николая Дурова, брата основателя мессенджера Павла Дурова и руководителя разработчиков.

Это стало первым доказательством существования проекта, ранее все сведения о нем приходили из различных источников и через СМИ, но официально никто из команды Telegram не комментировал слухи.

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Исходный код TON (Telegram Open Network) опубликован на ресурсе Github. Описание от Николая Дурова датировано 20 августа, в нем есть пометка, что отдельная информация могла устареть.

В документации рассказано, как работает блокчейн-система. С помощью кода и инструкции любой разработчик может установить у себя тестовую версию блокчейна и оценить, как будут создаваться смарт-контракты в TON. Ранее источники утверждали, что закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 года, но тогда в сети был только один узел.

Информация о разработке криптовалюты командой Дурова появилась в 2018 году. Тогда, как утверждали СМИ, Telegram привлек на ее создание 1,7 миллиарда долларов, а сумма минимального вклада составляла 20 миллионов долларов.

Инвесторам обещали, что рабочую сеть запустят до 31 октября 2019 года или же вернут деньги. В последние годы команда Telegram серьезно отставала от плана, но тем не менее готова исполнить обязательства. По задумке, TON должен стать цифровым аналогом Visa и Mastercard и конкурировать с ними по скорости транзакций.

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