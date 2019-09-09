В Голландии стрелок открыл огонь по детям

Неизвестный открыл стрельбу в голландском Дордрехте. Об этом в Twitter написала полиция Роттердама.

Инцидент произошел в одном из домов города. В результате ранений скончались три человека — двое детей и один мужчина. Кроме того, одна женщина получила ранения. Ее доставили в ближайшую больницу в критическом состоянии.

Причины инцидента пока неизвестны. По данным полиции, жертвами нападавшего могут быть члены его семьи, передает Reuters. Отмечается, что стрелок покончил жизнь самоубийством.

Мэр Дордрехта Воутер Колфф отметил в Twitter, что речь идет об «очень серьезном инциденте со стрельбой». Он пообещал приехать к месту происшествия.

По данным очевидцев, туда уже прибыли сотрудники аварийных служб, машины скорой помощи и подразделения полиции, а возле дома дежурят два вертолета.

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