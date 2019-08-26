Люди в масках открыли стрельбу у популярного парка в Швеции

Неизвестные люди в масках открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальмё. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает The Local.
Инцидент произошел утром в районе Риберсборг неподалеку от популярного у посетителей прибрежного парка. По словам очевидцев, несколько человек в масках сделали около десятка выстрелов, после чего сбежали через дворы домов. При этом свидетели отмечают, что по звуку было похоже, что использовалось два разных оружия.
Сообщается, что в результате пострадали три человека. В частности, пуля попала в женщину, которая несла на руках ребенка. Их доставили в больницу. По неподтвержденным данным, ранение женщины тяжелое.
В полиции Мальмё отметили, что произошедшее — одно из самых серьезных преступлений, поэтому для расследования будут задействованы все возможные ресурсы. На месте работают следователи-криминалисты, к делу также привлекут служебных собак, обученных находить выброшенное оружие, патроны и гильзы. Мотивы нападавших пока неизвестны.