Названа частая причина нарушения работы мозга

Ученые Йельского университета в США выяснили, что диета с высоким содержанием жиров способствует нарушениям функции мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты проверили влияние различного рациона питания на организм животных. Оказалось, что употребление высокого содержания жиров и углеводов способствует воспалительным процессам в гипоталамусе в течение трех дней, еще до того, как проявляются первые признаки ожирения. Кроме того, наблюдались изменения в структуре микроглии — иммунных клеток в центральной нервной системе.

При нездоровом рационе питания микроглия становится излишне активной из-за уменьшения митохондрий — внутриклеточных органелл, производящих энергию. В этом процессе участвовал разобщающий белок UCP2, который помогает клеткам гипоталамуса регулировать гомеостаз глюкозы и энергетический баланс. Блокирование UCP2 помогало животным, чья пища была богата жирами, есть меньше и не набирать вес.

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