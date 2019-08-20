Названа опасная для здоровья окружность талии

Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья. Об этом сказано в рекомендациях экспертов министерства здравоохранения России, передает РИА Новости

По данным врачей, талия более 80 сантиментов у женщин и более 94 сантиметров у мужчин увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что предотвратить инфаркт или инсульт позволит также отказ от курения, потребление 500 граммов овощей и фруктов ежедневно, а также 30-минутная умеренная физическая активность.

В Минздраве добавили, что повышенное давление грозит развитием инсульта и инфаркта. От гипертонии в России страдают до 40 процентов женщин и до 48 процентов мужчин.

В феврале японские ученые представили очередное исследование, которое выявило связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии. Среди тех, кто ел со средней скоростью, ожирение было диагностировано у 30 процентов, а среди привыкших есть быстро — у 45 процентов. Размер окружности талии также увеличивался пропорционально скорости принятия пищи.

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