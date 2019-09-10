Найден способ сделать перелет в экономклассе комфортным

Бюджетная американская авиакомпания Spirit представила новые кресла, которые сделают перелет в экономклассе более комфортным. Об этом сообщает The Sun.

Обновленные сиденья были презентованы на выставке Aircell Passenger Experience Association (APEX) в Лос-Анджелесе. Согласно концепции, кресла будут иметь более плотную обивку спинки, специальную опору для поясницы, а также увеличенные откидные столики.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что кресла, расположенные в середине салона, будут шире, чем сиденья у иллюминатора и возле прохода, на 2,5 сантиметра. Пространство между пассажиром и впереди стоящим креслом также будет увеличено.

Spirit Airlines пообещали, что обновленные кресла будут введены в эксплуатацию в ноябре.

В феврале журналист-путешественник рассказал, какие места в самолете лучше всего подходят для комфортного перелета. По словам Джона Бурфитта, нужно всегда занимать места в последних рядах лайнера. К такому выводу путешественник пришел после того, как на рейсе Сидней — Лос-Анджелес ему постоянно досаждала пассажирка сзади.

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