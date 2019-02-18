Настрадавшийся из-за назойливых пассажиров турист назвал лучшее место в самолете

Журналист-путешественник рассказал, какие места в самолете лучше всего подходят для комфортного перелета. Его советы опубликовало издание Escape.

По словам Джона Бурфитта, нужно всегда занимать места в последних рядах лайнера. К такому выводу путешественник пришел после того, как на рейсе Сидней — Лос-Анджелес ему постоянно досаждала пассажирка сзади. Он рассказал, что девушка пинала спинку его кресла на протяжении всего полета, а когда Бурфитт попросил ее перестать, пассажирка заявила, что не может дать такого обещания.

«Позже я шел по проходу в туалет и заметил, что сидящие на задних рядах люди выглядели отдохнувшими, ведь их никто не пинал сзади. Тогда я решил, что с этого момента буду сидеть только на последних рядах», — поделился Бурфитт, добавив, что сталкивался с пинающими его сзади пассажирами уже не первый раз.

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Он также развеял распространенный миф о том, что спинки кресел на последних рядах не откидываются, объяснив, что в большинстве авиакомпаний, которыми он летал, это не так.

В ноябре 2018 года пользователь сервиса вопросов и ответов Quora Варун Шридхар рассказал, почему в экономклассе самолетов зачастую стоят неудобные кресла. По его словам, авиакомпании часто хотят сэкономить и ради этого жертвуют комфортом пассажиров. «Сиденья должны быть достаточно легкими, чтобы обеспечить минимальный расход топлива», — пояснил он.

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