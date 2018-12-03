Найден способ облегчить длительный перелет

Эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут чувствовать себя комфортно во время длительного перелета. Об этом сообщает Express.

Во-первых, до вылета можно выпить таблетку активированного угля, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением на борту. Также перед полетом рекомендуется прогуляться по аэропорту, чтобы в самолете чувствовать себя энергичным.

Помимо этого, Ассоциация врачей авиационной медицины посоветовала пассажирам выпивать во время рейса по крайней мере один стакан (250 миллилитров) воды каждый час, чтобы справиться с обезвоживанием организма. По словам представителей, низкая влажность воздуха на борту самолета (20 процентов) приводит к головным болям и сухости в горле.

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Следующий совет — каждый час немного разминаться во время полета. «Просто прогуляйтесь до уборной или до кресла своей тети, которая сидит в другой части самолета», — посоветовал один из экспертов.

Кроме того, для комфортного перелета следует выбирать удобную одежду, которая не сковывает движения.

Ранее опытные отцы и матери, постоянно летающие в самолетах всей семьей, поделились секретами комфортного полета с детьми. По их мнению, если ребенок плачет на борту, это абсолютно нормально. Также они рассказали, что необходимо взять запасную одежду не только для ребенка, но и для себя.

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