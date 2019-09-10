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Модель посоветовала опасный чай и оправдалась желанием умереть красивой

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Ава Луис

Модель и блогерша Ава Луис подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram, сделав оскорбительное заявление в адрес непривлекательных людей. Об этом сообщает Lad Bible.

21-летняя модель прорекламировала на своей странице диетический чай Flat Tummy Co, который был признан диетологами опасным для здоровья. Когда девушка комментировала свой поступок в американском ток-шоу Dr. Phil, она заявила, что «лучше умереть красивой, чем жить страшненькой».

После этого на Луис обрушился шквал критики в Instagram. «Но ты ведь даже не симпатичная», — критиковал Луис один комментатор. «С таким отношением к жизни тебя все очень быстро забудут. Это грустно кончится для тебя», — возмущался другой пользователь. «Мне жаль тебя и жаль читать то, что ты пишешь», — негодовал еще один подписчик.

После скандала Луис ограничила комментарии к своим публикациям.

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