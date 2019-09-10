Названа главная особенность избирательной кампании в России

Главным трендом прошедших 8 сентября выборов глав регионов России стала открытость. Об этом заявила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, передает Regnum.

По ее мнению, врио губернаторов выстроили избирательную кампанию как реакцию на общественный запрос. Он мог носить как общерегиональный, так и «гиперлокальный» характер.

Среди других особенностей прошедшей кампании Кислицына также выделила инициативу некоторых глав регионов по снижению транспортного налога, поддержке молодых семей и специальным программам для людей предпенсионного возраста.

Всего во время избирательной кампании 2019 года ЭИСИ выделил более 300 новых инициатив в российских регионах. В дальнейшем они могут быть использованы и в других субъектах федерации, считает Кислицына.

Выборы разного уровня состоялись 8 сентября в 85 регионах России.

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