Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

По данным избиркома, Бежанян был выдвинут от «Единой России» и набрал 197 голосов избирателей или 47,58 процента. Ранее он уже пытался стать депутатом: в 2013 году также баллотировался в городскую думу города Оса, в 2016 году — в Земское собрание Осинского района.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя единый день голосования 8 сентября, отметил успешность прошедшей избирательной кампании для единороссов. По его словам, в целом выборы прошли «достаточно ровно».

Глава ЦИК Элла Памфилова также заметила, что выборы прошли в спокойной обстановке.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах России. Явка составила 41,2 процента.

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