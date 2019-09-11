Незадачливый питон охотился за антилопой и остался ни с чем

Kruger Sightings / YouTube

Посетительница национального парка Мапунгубве, ЮАР, сняла на видео, как питон охотился за антилопой. Ее ролик появился на канале Kruger Sightings в YouTube.

53-летняя воспитательница Катинка Стейн (Katinka Steyn) вместе с семьей отправилась на сафари в парк в августе. Туристы обратили внимание на антилопу бушбок, которая паслась под деревом возле дороги. Стейн остановила автомобиль, чтобы сделать несколько снимков животного.

Вскоре дочь Стейн Марика (Marika) заметила, что на дереве что-то шевелится. Сестра воспитательницы Эрика (Erica) с помощью зума на камере увеличила изображение и заметила на стволе голову змеи.

«Мы решили посмотреть, что рептилия собирается делать. Сначала мы видели только голову, но скоро она начала спускаться по ветке. И тогда мы поняли, что это огромный питон!» — рассказала Стейн. Змея продолжала ползти и все ближе приближалась к ничего не подозревающей антилопе. По словам туристки, она была всего в метре от млекопитающего.

«Питон поднял голову, и мы буквально видели, как он высовывает язык. Рога бушбока запутались в дереве, и он не замечал питона. Интересно, что когда он все-таки увидел змею, то не испугался, а просто спокойно ушел, а питон заполз обратно на дерево», — подытожила Стейн. Она добавила, что была поражена зрелищем.

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