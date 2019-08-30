Гигантский питон задушил ворону-флейтиста и повис перед лицом туриста

Мужчина отдыхал в Австралии и стал свидетелем нападения гигантского питона на ворону-флейтиста. На видео, снятое туристом, обратил внимание таблоид Daily Mail.

Отдыхающий рассказал, как проснулся утром и увидел за окном пугающее зрелище — с крыши свисала огромная змея и душила крупную черную ворону. На последних секундах записи видно, как питон начинает заглатывать птицу.

«Это я снял на камеру во время недельного отпуска в Австралии. Легенды об этих краях не врут!» — заключил впечатленный турист.

Многих ужаснуло происходящее на видео: «Как вы там не умираете, только переступая порог дома?» Другие, в свою очередь, иронично отметили, что для Австралии подобные кадры вполне типичны: «Австралия… место, где все, что шевелится, пытается тебя убить». «Это самые австралийские кадры из тех, что я видел», — отметили комментаторы.

Черная ворона-флейтист — крупная воробьиная птица из семейства ласточковых сорокопутов. Эндемик Тасмании и близлежащих островов Бассова пролива. Это крупная, громкая и всеядная птица.

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