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Полутораметровый питон пробрался в ящик стола и напугал сотрудницу офиса

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Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 / Facebook

В австралийском штате Квинсленд женщина пришла на работу и обнаружила змею в ящике офисного стола. Видео с рептилией появилось в группе Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 в Facebook.

«У дамы из этого офиса ушла душа в пятки, когда она открыла ящик стола, от страха она чуть не упала со стула», — сказано в описании к ролику.

На кадрах видно, как змеелов открывает верхний ящик офисного стола и демонстрирует полутораметрового ромбического питона среди офисных принадлежностей.

Как сообщает информационный портал 9news, змею поймали и выпустили в ближайшем лесу.

Ромбические австралийские питоны — это крупные неядовитые змеи, которые обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Их длина, как правило, составляет от двух до четырех метров.

Ранее сообщалось, что в Брисбене, Австралия, полутораметровая змея спустилась с потолка в ванной рядом с чистившими зубы детьми. Испуганные дети выбежали из ванной. Семья вызвала сотрудников экстренных служб, чтобы те отловили рептилию.

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