Модель Vogue рассказала о борьбе с прыщами и снискала поддержку

Супермодель Vogue Адвоа Абоа рассказала о том, как несколько лет подряд боролась с прыщами. Запись появилась на ее странице в Instagram в среду, 11 сентября.

Девушка выложила селфи, на котором отчетливо видны следы акне. В описании под фотографией она пообещала в течение месяца делиться постами на темы здоровья кожи и тела. Aбоа призналась, что раньше постоянно фотографировала себя для того, чтобы отслеживать состояние своей кожи. Теперь девушка считает, что эта «одержимость» вредила ей.

Модель отмечает, что хотя ее кожа «не в самом худшем» состоянии, ей очень хочется освободиться от желания постоянно следить за ней, а также присоединиться к сообществу людей, принявшими себя с акне. «Иногда моя кожа была в нормальном состоянии, иногда на ней появлялась сыпь. Очень утомительно гадать, как будешь выглядеть завтра. И еще более утомительно переживать, что о тебе думают другие», — написала она.

Подписчики Абоа поддержали ее. «Благодаря тебе я могу перестать зацикливаться на этом. Ты помогаешь мне почувствовать себя свободно», — признается один из них. «Вы великолепны даже с прыщами», — написал другой.

В июле 2019 года американская супермодель Кендалл Дженнер столкнулась с критикой подписчиков за рекламу неработающего косметического средства против акне. Модель прорекламировала средство от прыщей марки Proactiv, которое якобы помогло справиться ей с прыщами, однако фанаты не оценили публикацию.

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