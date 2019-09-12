Найдены высокотехнологичные артефакты древних людей

Ученые Университета Тель-Авива в Израиле выяснили, что древние люди, относившиеся к ашельской культуре и проживавшие на территории Леванта ранее 400 тысяч лет назад, создавали более продвинутые для того времени инструменты, чем считали исследователи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые показали, что ашельцы умели изготавливать небольшие каменные орудия труда, перерабатывая более крупные инструменты. Археологи обнаружили крошечные хлопья, сделанные из кремня и относящиеся к нижнему палеолиту, на участке в кибуце (сельскохозяйственной коммуне) Ревадим. В прошлом здесь находили различные артефакты, среди которых были и ручные топоры, а также останки животных, в том числе слонов.

Исследователи проанализировали 238 кремневых изделий, чей возраст достигал 300-500 тысяч лет. Они искали микроскопические следы износа, а также органические и неорганические остатки. Оказалось, что эти артефакты не были отходами, которые остались после изготовления более крупных орудий труда. Вместо этого их преднамеренно перерабатывали для выполнения определенных целей, например, процесса обработки мяса. Режущие хлопья подходили для разделки сухожилий, вырезания мяса и получения костного мозга.

По словам археологов, открытие позволяет предположить, что ашельцы создали экологически сознательную культуру, для которой было характерно безотходное использование ресурсов.

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