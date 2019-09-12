Гонконгский рынок решил спастись от Китая под крылом Великобритании

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) предложила Лондонской (LSE) объединиться. Сумма предполагаемой сделки может составить порядка 36,56 миллиарда долларов. Для этого LSE должна отказаться от поглощения поставщика бизнес-информации Refinitiv, пишет Bloomberg.

На закрытии торгов 10 сентября стоимость обыкновенных акций LSE составляла 68,04 фунта, а после появления информации о перспективах слияния стоимость ценных бумаг подскочила до 79,22 фунта, но вскоре отскочила до 70,98 фунта. В предложении HKEX одна акция LSE оценена в 83,61 фунта.

Издание предполагает, что слияние даст Гонконгу «запасной аэродром» на фоне не прекращающихся протестов и поможет смягчить возможные последствия экономического спада из-за торговой войны США и Китая. Однако участники рынка в реальность сделки не верят. Лондон принял к сведению предложения, но посчитал его «весьма условным». Одновременно в LSE заявили, что по-прежнему намерены купить Refinitiv, сумма сделки составит 27 миллиардов долларов.

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Протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением митингующих власти отказались от задуманного, но протесты не прекратились.

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