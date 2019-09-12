В центре Млечного Пути нашли посылающие сигналы тела

Международная группа астрономов обнаружила испускающие радиоволны структуры в виде пузырей, которые простираются по обе стороны от плоскости Млечного Пути. Исследователи считают, что эти небесные тела остались после всплеска активности сверхмассивной черной дыры Стрелец А*. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые наблюдали неизвестные объекты, находящиеся в центре галактики, с помощью радиотелескопа MeerKAT (ЮАР), состоящего из 64 взаимосвязанных антенн. Пузыри, испускающие синхротронное радиоизлучение, ограничивают собой длинные (протяженностью в десятки световых лет) и тонкие (один световой год толщиной) области газа. Исследователи насчитали всего около сотни таких нитей, которые вместе формируют подобную песочным часам симметричную структуру длиной 1,4 тысячи световых лет.

Верхний предел возраста нитей, окруженных радиопузырями, достигает несколько миллионов лет. Форма и симметрия целой структуры указывает на то, что она порождена деятельностью гигантской черной дыры в центре Млечного Пути. Стрелец А* извергал огромное количество материи, разгоняя ее до скорости света и формируя ударные волны, проходящие через центральные области галактики. Активность черной дыры в свою очередь связана с поглощением больших объемов межзвездного газа.

Обнаруженные радиопузыри меньше и излучают меньше энергии, чем пузыри Ферми — гигантские образования протяженностью в 50 тысяч световых лет, которые также расположены по обе стороны от плоскости Млечного Пути. В то же время ученые считают, что обе эти структуры могли появиться в результате одних и тех же процессов.

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