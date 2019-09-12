Опозорившегося на сцене Билана попросили не приезжать в Самару

Власти Самары предложили артисту Диме Билану, пожелавшему бесплатно выступить в городе в конце месяца, приехать попозже. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что артист, выступивший в Самаре в нетрезвом виде в начале сентября, в качестве извинений хотел провести еще один концерт 28 числа. Однако местные власти заявили, что у города «очень насыщенная культурная жизнь» и предложили артисту приехать в Самару 8 марта 2020 года.

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он издавал странные звуки вместо вокала, не попадал в фонограмму, а также демонстрировал неприличные жесты. Позже Билан признался, что провел выступление в состоянии алкогольного опьянения.

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