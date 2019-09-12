Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера

Редкий двухцветный лобстер попался в сети рыбака на побережье штата Мэн в США. Об этом сообщает сайт UPI.

Половина лобстера окрашена в красный цвет, а другая — в коричневый. Подобный окрас встречается у одного ракообразного из 50 миллионов.

Свой необычный улов мужчина подарил местному Центру прибрежного рыболовства. Теперь лобстер живет в аквариуме, где им могут полюбоваться местные жители.

Вместе с ним посетители центр могут полюбоваться двумя желтыми лобстерами с черными пятнами и голубым лобстером.

Ранее сообщалось, что редчайшего голубого лобстера спасли от съедения в американском штате Массачусетс. Нейтан Никерсон (Nathan Nickerson) заметил необычного омара среди других в сетях рыбаков, поставляющих для его ресторана морепродукты. Американец распорядился поместить особь в отдельный аквариум, а не отправлять на кухню.

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