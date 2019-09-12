Раскрыты простые способы хорошо одеваться

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Британская стилистка перечислила простые правила, соблюдая которые можно избежать модных провалов. Ее советы приводит Daily Mail.

По словам Сьюзи Хаслер из Сассекса, на протяжении семи лет работы она наблюдала за женщинами и выявила самые распространенные ошибки при составлении гардероба. «Эти ошибки приводят к тому, что одежда так и остается висеть в шкафу, а женщины скупают все больше и больше новой в надежде собрать идеальный гардероб», — заметила стилистка.

Хаслер считает, что, в первую очередь, следует перестать покупать одежду на распродажах только потому, что она дешевая. Перед тем как пойти на кассу с уцененной вещью, стоит задуматься, почему ее никто не взял раньше: если одежда хорошая, ее быстро сметают с прилавков.

Также не следует приобретать слишком много черных вещей. Несмотря на то что черный считается «стройнящим» цветом, многим типам фигур больше подходят вещи ярких оттенков или с принтом.

Кроме того, не стоит хранить одежду, которая давно стала мала. «Все костюмы, которые есть в вашем гардеробе, должны подходить вам прямо сейчас, а не тогда, когда вы достигнете идеальной фигуры», — сказала эксперт. В то же время Хаслер рекомендует перестать ходить в мешковатых вещах, даже если это комфортно: они неизбежно добавят телу несколько несуществующих килограммов.

Она также посоветовала отдавать предпочтение обуви нейтральных цветов, чтобы ее можно было носить с разной одеждой. При этом полным женщинам лучше выбирать модели с массивной подошвой, поскольку слишком изящные туфли визуально сделают бедра еще шире.

Помимо этого, необходимо определиться с правильным фасоном джинсов. Большинству женщин подойдут зауженные модели или джинсы с высокой талией.

В заключение Хаслер отметила, что не стоит пренебрегать аксессуарами. Так, например, массивное ожерелье способно визуально «облегчить» верхнюю часть тела обладательниц большой груди. Серьги стилистка посоветовала носить всем женщинам без исключения: по ее мнению, они омолаживают лицо естественным образом.

Ранее в сентябре супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей перечислила вещи, из-за которых женщины выглядят «дешево». К такой одежде Бей отнесла спортивные костюмы, которые надеваются за пределами спортзала, а также чересчур облегающие платья.

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