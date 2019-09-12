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Жителя ЛНР заподозрили в перегоне военной техники из России

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Украинские полицейские заподозрили жителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает портал «Новости Донбасса» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным пресс-службы ведомства, 35-летний мужчина перегонял военную технику из России в ЛНР. «За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии — 15 тысяч российских рублей», — добавили там.

Подозреваемого обнаружили среди пассажиров автобуса, следовавшего в Харьков. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина фигурирует в базах МВД как участник незаконных вооруженных формирований. Сам он рассказал, что устроился в мотострелковую бригаду Народной милиции ЛНР в ноябре 2014 года из-за проблем с деньгами.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

В июне сообщалось о задержании 31-летнего жителя Лисичанска. Как заявили в полиции, в 2014 году он вступил в ряды батальона «Призрак», который воевал на стороне ЛНР. При этом непосредственно в боевых действиях мужчина не участвовал — он стоял на блокпосту и проверял документы у водителей машин. Более того, задержанный покинул ряды ополченцев спустя неделю, поскольку его вызвали на работу.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР). Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС). Сейчас граница между ЛНР и Россией не охраняется украинскими пограничниками. В связи с этим в Киеве заявляют, что с территории России в республику постоянно перегоняют машины с людьми и оружием.

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